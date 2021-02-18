Не буду бросать какашку на Шария — Гордон назвал блогера талантливым человеком

Гордон не захотел говорить о блогере

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Российский пропагандист Анатолий Шарий является талантливым человек. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

В студии телеканала «Украина-24», в программе «Время Голованова» у Гордона поинтересовались его мнение по поводу ситуации с заявлением СБУ о подозрении блогеру, пишет УРА-Информ.

«Анатолий Шарий — талантливый человек. На какой бы стороне, кто бы не играл, или не пел, или не танцевал, если человек талантлив я всегда буду объективен. Теперь, что касается информации о подозрении со стороны СБУ. Шарий в течении ряда лет неоднократно делал обо мне плохие ролики, плохо обо мне говорил. И именно по этому, я не буду ничего комментировать, связанного с Шарием. Радостно кричать «Слава богу», я не буду», — заявил Гордон.

При этом журналист отметил, что есть много желающих плохо говорить о Шарие в данный момент

«Сегодня много желающих бросить какашку на Шария. Я этого делать не буду. И вообще комментировать тему Шария не буду совсем» – добавил Гордон.

Ранее мы сообщали, что Шарий после действий СБУ обозвал Владимира Зеленского.