Политика

Не буду бросать какашку на Шария — Гордон назвал блогера талантливым человеком

Гордон не захотел говорить о блогере

Время чтения: 48 Секунд

Российский пропагандист Анатолий Шарий является талантливым человек. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

В студии телеканала «Украина-24», в программе «Время Голованова» у Гордона поинтересовались его мнение по поводу ситуации с заявлением СБУ о подозрении блогеру, пишет УРА-Информ.

«Анатолий Шарий — талантливый человек. На какой бы стороне, кто бы не играл, или не пел, или не танцевал, если человек талантлив я всегда буду объективен. Теперь, что касается информации о подозрении со стороны СБУ. Шарий в течении ряда лет неоднократно делал обо мне плохие ролики, плохо обо мне говорил. И именно по этому, я не буду ничего комментировать, связанного с Шарием. Радостно кричать «Слава богу», я не буду», — заявил Гордон.

При этом журналист отметил, что есть много желающих плохо говорить о Шарие в данный момент

«Сегодня много желающих бросить какашку на Шария. Я этого делать не буду. И вообще комментировать тему Шария не буду совсем» – добавил Гордон.

Ранее мы сообщали, что Шарий после действий СБУ обозвал Владимира Зеленского.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Россия пытается дискредитировать западные вакцины

Пропаганда Кремля в действии

Путин проговорился в очередной раз — эксперт отметил важный момент

Роман Цимбалюк отметил важный момент в словах лидера Кремля

Заседание СНБО 19 февраля: Зеленский может начать подготовку к военным действиям

Все ждут интересных решений в пятницу

Будет, так весело, как никогда, с нетерпением жду пятницы — Гордон о важном событие

Похоже, что в пятницу нас ожидает очень сенсационная информация

Степанов потеряет должность, если вакцинация в Украине не начнется до конца недели

Пока нет точной даты вакцинации в Украине

Путин отреагировал на закрытие каналов Медведчука: прихлопнули три ведущих канала

Глава Кремля осудил закрытие каналов Медведчука

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap