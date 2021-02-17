Шарий после действий СБУ обозвал Зеленского: скандальный блогер назвал Украину колонией

Похоже, скандальный блогер не надеялся на такие действия СБУ

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Похоже, что подозрение по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан, которое СБУ огласило пропагандистскому блогеру Анатолию Шарию, стало неожиданным для самого «журналиста». Он весьма нервно отреагировал на эту информацию и был явно недоволен такими действиями украинский спецслужб.

В прямом эфире подсанкционного телеканала «112», который недавно своим указом закрыл президент Украины Владимир Зеленский, Шарий прокомментировал ситуацию. В первую очередь блогер обвинил во всем Зеленского и даже обозвал его, пишет УРА-Информ.

«Ну, что я могу сказать, у хриплого де****рата просто сорвало крышу», — заявил Шарий.

Потом блогер заявил, что он и дальше будет высказываться в своем стиле о том, что на Донбассе идет «гражданская война», а Украина является колонией.

«Я так понимаю, ставится вина, что я говорил, что в Украине «гражданская война», так я десять раз повторю: «в Украине гражданская война», — заявил Шарий и добавил, — я говорил, что «Украина колония», да я считаю, что «Украина – колония», — заявил скандальный блогер.

Ранее мы сообщали, что после закрытия каналов Виктора Медведчука следующим может стать Шарий.