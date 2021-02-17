Политика

Пушилин снова обвинил Украину: что на этот раз заявил боевик

В «ДНР» снова заговорили о масштабном наступлении Украины

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Лидер боевиков «ДНР» Денис Пушилин в очередной раз выступил с обвинениями в адрес Украины. На этот раз он заявил, что украинская сторона рассматривает силовой вариант решения конфликта на Донбассе.

 Он отметил, что Украина может готовиться к масштабному наступлению с помощью современной техники и боевики при это готовятся к такому сценарию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Мы не исключаем возможности реализации Украиной военного сценария, предусматривающего массированное использование ударных БПЛА, а также других образцов современного оружия. При реализации нашей военной доктрины мы данный факт, безусловно, учитываем. Без ответа такие действия не останутся», — заявил Пушилин.

В тоже время лидер боевиков «ДНР» заявил, что украинская сторона часто нарушает режим прекращения огня на Донбассе.

«От такого беспринципного врага, можно ожидать каких угодно агрессивных действий и провокаций», — добавил Пушилин.

Также он отметил, что в «республике» готовы к любому развитию событий.

Ранее пятый президент Украины Петро Порошенко призвал вернуть воинов ВСУ на позиции.

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