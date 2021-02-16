В Украине хотят сорвать вакцинацию от коронавируса — Степанов раскрыл подробности

Глава МОЗ о ситуации с вакцинацией

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Вакцинация от коронавируса в Украине может быть сорвана. Такое заявление в ходе брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заявил, что Украина теряет доверие производителей вакцин и это негативно может повлиять на поставки препараторов, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

«Украина теряет доверие производителей вакцин… Речь идет о попытке срыва прививочной кампании в Украине. А это в свою очередь открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают», — сказал Степанов.

В тоже время министр здравоохранения отметил, что российская вакцина не будет использоваться в Украине.

«Вы все знаете о моей позиции по российской вакцине — не допустить на рынок Украины российскую вакцину. Нечего здесь делать российской вакцине», — заявил глава Минздрава.

Недавно Степанов отмечал, что Министерство здравоохранения Украины получило от НАБУ требование о предоставлении информации о всех переговорах с производителями вакцин против коронавируса.

Напомним, что вакцинация от ковида должна была стартовать в Украине 15 февраля, но в итоге никакой информации не было по этому вопросу.