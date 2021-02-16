Путина никто не поддержит — эксперт о скором крахе России

Бывший полковник ФСБ о будущем РФ

Время чтения: 51 Секунд

Российскую Федерацию и лично Владимира Путина никто не будет поддерживать во всем цивилизованном мире. Такое мнение высказал государственный деятель и бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков.

Он отметил, что сейчас дикторы держатся благодаря двум-четырем странам, откуда и получают поддержку, чтобы удержать свою власть. Эксперт навел пример Беларуси. Он отметил, что если бы Лукашенко не получит поддержку от Путина, то не сумел бы так долго продержаться, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

В тоже время, бывший полковник ФСБ считает, что Россия и Путин такой поддержки не получат. Он сравнил данную ситуацию со «сталинскими» временами, когда была диктатура и мировая война, но все поддерживали Сталина в противовес Гитлеру, ведь другого выбора не оставалось, а сейчас уже совсем другая ситуация.

Он отметил, что России мог бы помочь Китай, однако не в серьезных вопросах, касающихся экономики или войны, а, например, на голосовании в ООН.

«У Китая свои планы на Россию, извиняюсь за цинизм. Поэтому никакой поддержки», — заявил Гудков.

Ранее мы сообщали, что Путин будет и дальше давить на Украину.