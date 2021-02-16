Игры в духе кота Леопольда — эксперт о перспективах Разумкова

Спикер ВР начинает свою политическую игру

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Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков пытается строить свою игру. Такое заявление сделал политический эксперт Юрий Романенко.

Он заявил, что Разумов пытается выйти из тени президента Владимира Зеленского, который теряет рейтинг доверия, а также с тени «Слуги народа», рейтинг которой также упал. Именно из-за этой ситуации вместо Зеленского и «слуг» должен появиться новый игрок и Разумков делает ставку на себя, пишет УРА-Информ со ссылкой на Хвилю.

Эксперт также скептически оценил первые шаги Разумкова, как независимого политика, комментируя странный видеоролик политика.

«Он начинает занимать очень неперспективную нишу, первые шаги… Игры в духе кота Леопольда на это указывают», — заявил Романенко.

Также эксперту не понравилось поведение Разумкова по отношению к закрытию каналов Медведчука.

«Разумков попытался возвыситься над этой схваткой. Я думаю, что такая позиция невнятная не играет ему на руку. Сегодня Украине не нужен Литвин и не нужны политики вроде Литвина…», — добавил эксперт.

Ранее мы сообщали, что Зеленский хочет уволить Разумкова.