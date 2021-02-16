Борис Джонсон: хочу, чтобы это был последний локдаун, но я не могу этого гарантировать

Премьер-министр о ситуации с коронавирусом в стране

Время чтения: 56 Секунд

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что хочет, чтобы нынешний локдаун был последним, но не может дать твердой гарантии этого.

Выступая на пресс-конференции на Даунинг-стрит, премьер-министр высоко оценил «поразительные усилия» всех, кто участвует в поставке вакцины против COVID-19, чтобы выполнить — за день до крайнего срока — поставленную в начале января цель — предложить вакцину к середине февраля всем 15 миллионов человек из первых четырех приоритетных групп, пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

— Это беспрецедентное национальное достижение, но сейчас не время расслабляться, это время даже ускоряться, потому что угроза со стороны этого вируса все еще очень реальна. Да, это правда, мы вакцинировали более 90% людей старше 70 лет, но не будем забывать, что 60 процентов пациентов с COVID в больницах моложе 70 лет, — заявил Джонсон.

Джонсон подтвердил свое намерение объявить на следующей неделе, когда в Англии будет снять локдаун, введенный в начале января. — На следующей неделе я определю дорожную карту, рассказав как можно больше о пути к нормальной жизни, даже если некоторые вещи остаются очень неопределенными.

Ранее мы сообщали, что в Чехии открылись сотни баров и ресторанов в знак протеста против локдауна.