Сейчас есть огромная вероятность того, что Зеленский уйдет раньше своего срока — эксперт

Эксперт считает, что итоговое решение будут принимать в Вашингтоне

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Президент Украины Владимир Зеленский может преждевременно покинуть свою должность. Такое мнение выразил украинский политолог Михаил Погребинский.

В тоже время эксперт отмечает, что президентские выборы в Украине ранее установленного срока возможны только в том случае, если произойдет какая-то форс-мажорная ситуация, пишет УРА-Информ со ссылкой на Южный Федеральный.

В тоже время Погребенский отметил, что итоговое решение по поводу Зеленского будут принимать по президенту в Вашингтоне, а вот украинский народ может выбрать «не новенького» главу государство, ведь жители Украины уже «сыты» новым.

«Я считаю, что сейчас есть огромная вероятность того, что Зеленский уйдет раньше своего срока, если это решение примут в столице штатов. Если станет ясно, что он не в силах удерживать сложившуюся ситуацию, найдут того, кто сможет это сделать», — заявил эксперт.

Ранее Владимир Зеленский назвал причину обострения ситуации на Донбассе.