Политика

Саакашвили хочет войти в состав нового украинского правительства: что известно

В команде Владимира Зеленского пока не определились по поводу бывшего президента Грузии

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Похоже, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернуться в большую политику в Украине. Такую информацию сообщают различные источники.

Саакашвили намерен получить должность в составе нового правительства. В СМИ уже долгое время обсуждается информация, что премьер-министр Денис Шмыгаль может потерять должность главы Кабинета министров, да и другие должности в правительстве также будут пересмотрены, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

В тоже время в команде Зеленского пока не приняли окончательное решение по поводу Саакашвили.

«Наш источник сообщает, что Саакашвили хочет войти в новое правительство после перезагрузки, которая уже назрела, но в Офисе Президента ещё не дали «отмашку». Функционеры ОП не хотят пускать Саакашвили во власть, так как Миша такой же как и Юля, войдя во власть, станут неконтролируемые и будут большой головной болью Банковой», — пишет паблик.

Ранее эксперт называл Юлию Тимошенко одним из кандидатов на должность нового премьер-министра.

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