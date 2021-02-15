Политика

Путин хорошо усвоил эти уроки и на это не пойдет — эксперт

Яковенко считает, что Путин не пойдет на уступки

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Президент России Владимир Путин будет и дальше ужесточать свой режим. Такое мнение высказал  журналист и экс-депутат Госдумы Российской Федерации Игорь Яковенко.

Эксперт считает, что как только Путин отпустит «хватку», то это может оказаться провалов в его дальнейшей судьбе. Сам президент ФР это понимает и будет действовать совсем по-другому. Он будет еще больше ужесточать свой режим, чтобы не повторить судьбу других известных лидеров, пишет УРА-Информ со ссылкой на Еспресо.

Эксперт предполагает, что россиянам не стоит надеяться на либерализацию, на это Путин просто сейчас не пойдет.

«Путин хорошо усвоил исторические уроки. Он понимает, что после либерализации, если отпустить вожжи, ослабить гайки, то обязательно наступает распад империи. Он хорошо изучил, видимо, по кадрам последние 40 минут жизни Каддафи, и понимает прекрасно, что с ним будет, если он ослабит режим. Поэтому только ужесточение, только закручивание гаек», — сказал Яковенко.

Ранее мы сообщали, что за последние 10 лет рейтинг Путина достиг минимальных результатов.

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