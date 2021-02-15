Политика

Кабмин поддержал законопроект об отставке Сытника: что известно

Артем Сытник возглавляет НАБУ по 16 апреля 2015 — то есть с момента основания антикоррупционного органа

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Кабинет министров Украины поддержал законопроект о Национальном антикоррупционном бюро, который устранит Артема Сытника с должности директора. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Фейсбуке, передает УРА-Информ.

Двумя решениями КСУ признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия Президента в подборе и назначении директора НАБУ.

«Первым подходом к барьеру стал законопроект №4437 — в нем Правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложил на уровне закона предоставить Артему Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламенте. В то же время проблема «дыры» в законодательстве и статусе НАБУ остались и ее закрытия — одно из условий сотрудничества с МВФ. Поэтому правительство сделало второй подход — новый законопроект, который предоставляет НАБУ статуса органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ «, — отметил Малюська.

«Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ. Посмотрим какой будет реакция парламента на этот законопроект «, — заявил Малюська.

Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернуться в большую политику в Украине. Такую информацию сообщают различные источники.

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