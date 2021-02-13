Политика

СНБО проведет заседание из-за угроз нацбезопасности: что известно

Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины

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В Офисе президента Украины анонсировали проведение заседание Совета национальной безопасности и обороны. оно состоится 19 февраля. На нем будет поставлен вопрос устранения угроз национальной безопасности государства. Такие вопросы откладывались достаточно длительный период. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Также в ведомстве добавили, что определенная часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме.

“Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством. Общество должно видеть государство, которая абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро. Очевидно также, что, к сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии”, – отметили в Офисе Президента.

Также там добавили, что все решения, которые будут приняты на заседании в результате коллегиальной работы чиновников Совета национальной безопасности и обороны, целиком соответствуют интересам граждан Украины на данном этапе развития нашего государства.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже давно мечтает о порабощении Украины. Скорее всего, с момента его прихода на пост президента. 

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