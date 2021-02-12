«Зеленского не любят»: Кравчук откровенно рассказал о своем отношении к президенту

Зеленского, по мнению Кравчука, несправедливо обвиняют в уклонении от выполнения минских договоренностей

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский всеми силами старается наладить мир на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил первый глава украинского государства, а также руководитель делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Донбассом Леонид Кравчук, передает УРА-Информ.

«Я могу говорить откровенно: Зеленского, как и других президентов, не любят. Я общаюсь с ним и вижу, что он искренне хочет установить мир на Донбассе» — уточнил Кравчук.

Зеленского, по мнению Кравчука, несправедливо обвиняют в уклонении от выполнения минских договоренностей, которые были достигнуты ранее. Также он подчеркнул, что проблемы на переговорах по Донбассу в рамках ТКГ возникают из-за разных взглядов политиков на последовательность их реализации. Также одной из основных проблем есть нежелание другой стороны идти на компромиссы.

Ранее сообщалось, что увеличение в последние недели количество обстрелов действительно «связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы»