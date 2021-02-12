На его фоне Зеленский будет выглядеть маленьким ребенком: эксперт о новом премьере

Тимошенко может снова стать главой правительства

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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко может стать следующим премьер-министром Украины. Такой информацией поделился политический эксперт Михаил Чаплыга.

Он утверждает, что в кулуарах уже идут разговоры о том, что именно Тимошенко может заменить Дениса Шмыгаля на должности главы правительства. Эксперт отмечает, что лидер «Батькивщины» обладает прекрасными математическими способности и является опытным политиком, который знает все цифры и проценты бюджета с закрытыми глазами, пишет УРА-Информ со ссылкой на Politeka-Online.

«Поэтому с точки зрения, руководства государством – это супер идея, с точки зрения политики для Зеленского – это риск. Потому, что она может фактически переплюнуть Зеленского, на фоне Тимошенко Зеленский будет выглядеть маленьким ребенком», — заявил эксперт.

Он также добавил, что сбалансировать правительство можно если отдать должность вице-премьера Юрию Витренко, который будет работать на Зеленского.

При этом Чаплыга заявляет, что Тимошенко была бы оптимальным вариантом на должности главы Кабинета министров.

Ранее мы сообщали, что Шмыгаля могут отправить в отставку еще в феврале.