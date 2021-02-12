Политика

Агрессия против Украины: США призывают РФ вывести войска

6 лет назад был согласован Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола

Время чтения: 33 Секунд

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало Российскую Федерацию полностью соблюдать договоренности, которые были достигнуты ранее, а также вывести свои войска и артиллерию с оккупированного украинского Донбасса, и прекратить агрессию против народа Украины. Посольство сделало такое заявление в шестую годовщину согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минского протокола. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Facebook ведомства.

«6 лет назад был согласован Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Мы продолжаем призывать Россию полностью соблюдать свои договоренности, вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования «ДНР» на некоторых участках временно оккупированного Россией Донбасса получили разрешение на «послабление» режима тишины. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Послы стран «Большой семерки» рассказали миру всю правду о войне на Донбассе

В день пребывания Президента и дипломатов была шестая годовщина начала переговоров в Минске

Зеленский пошел на максимум: но он готов договориться с Кремлем по Медведчуку

Президент готов договориться с Кремлем

Вода на Донбассе загрязнена радиацией, — Кравчук в ООН

МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях

Цель Москвы — втолкнуть раковую опухоль в политическое тело Украины — эксперт

Андрей Пионтковский о действиях Кремля

Боевики получили «послабление» в режиме тишины, будут стрелять, — военкор из ОРДЛО

Сторонники «ДНР» не верят в то, что НВФ способны на масштабные боевые действия

«Хочешь мира — готовься к войне»: в Кремле готовы разорвать отношения с ЕС

Россия одновременно объявила о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap