Агрессия против Украины: США призывают РФ вывести войска

6 лет назад был согласован Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола

Время чтения: 33 Секунд

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало Российскую Федерацию полностью соблюдать договоренности, которые были достигнуты ранее, а также вывести свои войска и артиллерию с оккупированного украинского Донбасса, и прекратить агрессию против народа Украины. Посольство сделало такое заявление в шестую годовщину согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минского протокола. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Facebook ведомства.

«6 лет назад был согласован Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Мы продолжаем призывать Россию полностью соблюдать свои договоренности, вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования «ДНР» на некоторых участках временно оккупированного Россией Донбасса получили разрешение на «послабление» режима тишины.