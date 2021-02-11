Зеленский хочет уволить Разумкова: стала известна даже дата

Все может произойти в феврале-марте

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На протяжении уже длительного времени ходят разговоры о том, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и спикером парламента Дмитрием Разумковым существуют разногласия. В тоже время за последнюю неделю появилось много информации о том, что Зеленский намерен уволить Разумкова с занимаемой должности.

Сейчас все больше источников сообщает о том, что Зеленский действительно намерен уволить Разумкова с должности спикера Верховной рады. В команде Зеленского считают, что спикер играет в свою игру и намерен начать личную политическую карьеру. Одним из последних шагов в этом направлении стало то, что Разумков отказался голосовать за закрытие пророссийских каналов Виктора Медведчука, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента считают февраль-март самым подходящи месяцем для замены спикера парламента. На Банковой считают Разумкова основной угрозой для рейтинга Зеленского/Слуг Народа, функционеры Офиса Президента анализировали ситуацию при которой умеренный избиратель уходит в новый проект спикера, а именно они сейчас являются фундаментом 20%», — пишет источник.

Отметим, что в рейтинге доверия Разумков уже опережает Зеленского.