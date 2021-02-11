Василий Вирастюк рвется в Верховную раду: что известно

Стронгмен будет участвовать в довыборах в Надворной

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Похоже, что еще один известный украинский спортсмен рвется в Верховную раду Украины. Стронгмен Василий Вирастюк может стать народным депутатом если выиграет выборы в Ивано-Франковске.

Уже сегодня, 11 февраля, на своем съезде, партия «Слуга народа» намерена утвердить кандидатом в народные депутаты на 87-м округе в городе Надворная Ивано-Франковской области Вирастюка, об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на издание LB.ua.

Сам Вирастюк в одной из социальных сетей также намекнул, что часто бывает в Офисе президента.

«Создается впечатление, что в Офисе президента чаще меня бывает только lashyn_strong (спортсмен, депутат Мариупольского горсовета Александр Лашин. – Ред.)», – написал он.

Стоит отметить, что довыборы в Парламент назначены в Надворной на 28 марта 2021 года. Там выбирают народного депутата после того, как нардеп от «Слуги народа» Зиновий Андриевич был избран городским головой города и в итоге сложил с себя депутатские полномочия.

Стоит отметить, что по 87-му округу у Вирастюка будет много известных соперников: это основатель курорта «Буковель» Александр Шевченко «За майбутне», Маруся Звиробий (Елена Самбул) из «Европейской солидарности» и представитель «Свободы» Руслан Кошулинский.

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