Путин этого так просто не оставит — эксперт

Путин ответит на атаку Медведчука

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Президент Российской Федерации Владимир Путин так просто не оставит блокировку каналов Виктора Медведчука – 112 Украина, ZIK и NewsOne. Такое мнение выразил украинский политик и дипломат Василий Филипчук.

Эксперт предполагает, что уже в ближайшее время стоит ожидать от Кремля ответного удара из-за ситуации с блокировкой каналов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Апостроф.

«Не исключаю, что уже завтра будет запись определенного рода разговоров или видеоролик, который нанесет мощный ответный удар тем личностям, которые стояли непосредственно за принятием такого решения в СНБО. После такого удара им будет не до Медведчука или же его каналов», — сказал в начале Филипчук.

Эксперт напомнил, как Путин пришел к власти в Кремле. Он вспомнил эпизод с главным противником Путина генрокурором РФ Юрием Скуратовым. Весьма неожиданно затем на федеральном ТВ появился видеоролик, где Скуратов проводит хорошо время с двумя девушками легкого поведения в сауне. Филипчук заявил, что что-то подобное ждет в Украине.

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