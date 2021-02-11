Порошенко — выдающийся политик, просто он — абсолютное зло – Гордон

Журналист охарактеризовал пятого президента Украины

Время чтения: 46 Секунд

У пятого президента Украины Петра Порошенко нет никаких шансов взять реванш за поражение на президентских выборах. Такое мнение выразил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Гордон в программе «Время Голованова» на телеканале Украина 24 ответил на вопрос о шансах взять реванш, пишет УРА-Информ.

«Шансов у Порошенко нет никаких. В его партии подрастают молодые люди, недовольные уже им. Мне рассказывал один депутат Киевсовета, что Марина Порошенко, которая плохо говорит по украински и вообще не публичная, то Петр Порошенко приходит на заседание киевской фракции лично, и лично раздает дает накачки и рассказывает, как жить. Ему скучно просто», — заявил Гордон.

Также журналист отметил, что до последнего времени Порошенко в личной жизни говорил на русском, но при этом ему было выгодно быть патриотом.

«Порошенко знает много языков. Он очень способный. Он мегамозг. Он очень умный. Он действительно видающийся политик. Просто он зло – абсолютное», — заявил Гордон.

Ранее Гордон заявлял, что Порошенко руководил каналом 112 Украина половину с Медведчуком.