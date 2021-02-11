Политика

Это самая отвратительная история, связанная с Порошенко — Гордон

Журналист рассказал интересную ситуацию

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Перед президентскими выбора в 2019 году бывший президент Украины Петро Порошенко тайно договорился с пророссийским политиком Виктором Медведучком о важном нюансе. Об это рассказал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

По информации журналиста, якобы Петро Порошенко и лидер «ОПЗЖ», пророссийский политик Виктор Медведчук договорились перед выборами о том, что будут руководить телеканалом «112 Украина» совместно. Такое заявление сделал Гордон в программе «Время Голованова» на телеканале Украина 24, пишет УРА-Информ.

«Порошенко вынудил Медведчука перед выборами 50 на 50 осуществлять руководство телеканалом «112» и так далее. За NewsOne не знаю, но «112» точно. Поэтому, это самое постыдное, что Порошенко вместе с Медведчуком руководили этим каналом. Это было выгодно Порошенко перед выборами. Он Медведчуку, кстати, выкрутил руки. Это отвратительная история, связанная с Порошенко, как и все, что связанное с Порошенко. Я говорю как есть», — заявил журналист.

Ранее Гордон заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский обиделся на него за слова о том, что в команде президента есть российские агенты.

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