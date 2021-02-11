Политика

Большие перемены в «Л/ДНР»: Кремль делает ставку на Медведчука

Кум Путина получит новые возможности

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В Кремле уже думают над тем, чтобы поменять действующие команды «руководителей» так называемых «ДНР» и «ЛНР». На данный момент размаривается два варианта событий.

Пока непонятно, пройдут перемены мирным путем через «выборы», или повторится 2017 год –переворот. В тоже время политическая «элита» ОРЛО с нетерпением ждет итогового решения. На данный момент точно неизвестно, кто будет курировать ситуацию в «республиках», но серьезно усиливается на этом направлении кум Владимира Путина, украинский депутат Виктор Медведчук, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики«.

«Его команда планирует получить от Москвы карт-бланш в этом направлении. По имеющейся информации уже в марте команда Медведчука ожидает, что им передадут в управление таможню Республик – т.е. контроль продукции, товаров, перемещения людей, гумманитарных миссий, как по линии разграничения, так и между ЛНР, ДНР и Россией», — пишет источник.

Также он отмечает, что команда Медведчука уже начала заниматься переделом рынка угля.

Ранее мы сообщали о повышении зарплат «чиновников» в ОРДО.

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