Политика

Кум Путина уже занялся этим: эксперт о том, что делает Медведчук после закрытия каналов

Медведчук в поисках нового канала для трансляции

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После закрытия телеканалов «112», «ZIK» и «NewsOne» Виктор Медведчук решил заняться поиском нового места для того, чтобы продолжить свою пророссийскую компания. Он в поисках телеканала, который сможет транслировать пророссийскую позицию.

Политтехнолог Тарас Березовец на своей странице в телеграм сообщил, что кум Владимира Путина подыскивает новый телеканал для покупки, после того, как три телеканала, которые формально принадлежат его соратнику и народному депутату Тарасу Козаку, были заблокированы президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УРА-Информ.

«Медведчук занят поиском нового телеканала для покупки на время запрета трансляции ZIK, Newsone и 112 — инсайд. Также рассматривается вариант перехода творческих коллективов трёх каналов на один», — написал эксперт.

На данный момент неизвестно какой канал именно выберет Медведчук, но покупка канала позволит куму Путина сразу отправить туда всех журналистов и организовать практически в тот же момент трансляцию, ведь дополнительных разрешений не потребуется.

Ранее мы сообщали, что в ООН выразили беспокойство из-за закрытия каналов «112», «ZIK» и «NewsOne».

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