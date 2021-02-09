Политика

Санкции против каналов Медведчука: в Верховный суд поступил третий иск с обжалованием

На прошлой неделе в Верховный суд поступило два иска от физических лиц с требование признать незаконным указ президента о санкциях против трех телеканалов

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В Верховный суд Украины вновь поступил иск к шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Верховном суде, передает УРА-Информ.

Также стоит отметить, что данный иск только поступил. Соответственно, по нему еще не открыто производство, а также до сих пор не назначена дата рассмотрения. Аналогичная ситуация и с исками, которые поступили ранее.

Известно, что иск на имя президента был подан харьковским юристом, а также членом Чугуевской правозащитной группы Романом Лихачевым.

При этом, еще на прошлой неделе в Верховный суд Украины поступило два иска от физических лиц с аналогичными требованиями.

Ранее сообщалось, что прекращение вещания на телеканалах, которые связаны с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком, 112, NewsOne и ZIK «повлияет на свободу слова в Украине. 

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