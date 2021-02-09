Политика

Первая смерть от COVID-19 в Конгрессе США: подробности

Рону Райту было 67 лет

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Член Палаты представителей, уроженец Техаса Рон Райт умер в воскресенье от осложнений, вызванных COVID-19. Его соратники сообщили о смерти политика.

Рон Райт — первый депутат Вашингтонского Капитолия, ставший жертвой COVID-19. Ему было 67 лет, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

В декабре прошлого года Люк Летлоу, республиканец из Луизианы, также умер в результате заражения коронавирусом. Он был избран в Палату представителей в ноябре и должен был вступить в должность в январе.

Райт, избирательный округ которого, среди прочего, Арлингтон работает в нижней палате Конгресса с 2019 года. Он лечился от рака легких после того, как ему поставили диагноз в 2018 году. 21 января он объявил, что у него положительный результат на коронавирус. Он был госпитализирован в Далласе за две недели до смерти.

«Как известно друзьям, семье и многим из его избирателей, Рон сохранял свой ум и блестящий оптимизм до самого конца. (…) Несмотря на годы болезненного, иногда изнурительного лечения рака, Рон никогда не испытывал недостатка в желании пойти в работать, мотивировать окружающих и давать отеческие советы», — заявил офис Райта.

Ранее мы сообщали, что «британский» штамм коронавируса распространяется очень быстро, его обнаружили в 80 странах.

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