Это должна быть дорога с двусторонним движением — эксперт о помощи США

Украина должна отвечать на поддержку США

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Украина и США намерены сотрудничать в различных направлениях. Действующий посол Украины в США Владимир Ельченко назвал главные направления, в которых намерены сотрудничать две страны.

Он отметил, что речь идет о военном и экономическом сотрудничестве. Ельченко отметил, что только в военно-техническом сотрудничестве Украина получит от США в 2021 году 275 миллионов долларов помощи. Это на 25 миллионов больше, чем годом ранее, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

Посол Украины в США также заявил, что важным моментом являются торгово-экономическое сотрудничество и политическая поддержка в вопросах деоккупации украинских территорий и продвижения в НАТО.

«Конечно, мы понимаем, что Украине не стоит воспринимать как должное позитивное отношение новой администрации США. Это должна быть дорога с двусторонним движением», — отметил Ельченко.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о возможном безвизе для украинцев с США.