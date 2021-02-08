Украина допустит на свою территорию иностранные войска: Зеленский утвердил план

К участию в военных учениях на территории Украины планируется привлечь около 11 тысяч иностранных военных

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

В ведомстве добавили, что Зеленский подписал закон № 1131−9, одобренный парламентом в конце января.

«Принятие этого документа обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией, по одобрению решение главы государства о допуске подразделений других государств на территорию Украины» — отметили в ведомстве.

К участию в военных учениях на территории Украины планируется привлечь около 11 тысяч иностранных военных из восьми государств:

украинско-американских учениях «Репид Трайдент — 2021»,

украинско-британских учениях «Казак Мейс — 2021»,

украинско-американских учениях «Си Бриз — 2021»,

украинско-румынских учениях «Риверайн — 2021»,

украинско-британских учениях «Вориер Вотчер — 2021»,

украинско-польских учениях «Три Меча — 2021»,

украинско-польских учениях «Сильвер Сейбер — 2021».

При этом, ВСУ также примет участие в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в которых примут участие страны НАТО и Грузия.

Ранее сообщалось, что у российского президента Владимира Путина Украину считают якобы частью «русского мира». Правительству РФ совершенно не нравится отрицание этого со стороны украинского государства.