Политика Происшествия

Госпереворот в Мьянме: в стране заблокированы соцсети

Соцсети добавили, что не поддерживают такое решение властей

Время чтения: 35 Секунд

Пятого февраля, поздно вечером, военные, которые захватили власть в Мьянме, заставили интернет-провайдеров отключить доступ к социальным сетям Instagram и Twitter. Об этом сообщила международная некоммерческая организация NetBlocks, передает УРА-Информ.

На данный момент известно, что работа социальных сетей на территории государства практически полностью прекращена.

«Подтверждаем, что сейчас ряд интернет-провайдеров в Мьянме заблокировал Twitter», — отметили в организации.

При этом, в соцсети добавили, что не поддерживают такое решение властей.

Также, после блокировки социальной сети Instagram представители компании призвали военных, захвативших власть, восстановить работу сервиса.

Ранее сообщалось, что военные задержали государственного советника Аун Сан Су Чжи, также президента страны Вин Мьина и других топ-чиновников. После этого, военные заявили, что власть в государстве на год переходит к ним. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Мечта Путина может осуществится: в СНБО рассказали об опасном плане главы Кремля

Президент России Владимир Путин мечтает о захвате Украины

В ОРДЛО отказавшихся вакцинироваться грозятся отправить на передовую

На данный момент на территории Луганской области известно о почти 30 случаях отказа

Заключение Навального: в ЕС призвали Кремль освободить отравленного оппозиционера

Арест оппозиционера Алексея Навального в России был ошибкой властей

Возвращение Донбасса Украине: эксперт назвал единственный способ вернуть контроль

В Кремле не примут решение добровольно выводить свои фооруженные формирования

Журналистов каналов Медведчука могут лишить аккредитации в Раду

В Верховной Раде Украины призвала народных избранников лишить аккредитации в парламент журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK

Работа АМКУ: Рада приняла очередной законопроект

В ноябре 2020 года комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВР принять законопроект по совершенствованию системы органов АМКУ

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap