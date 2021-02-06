Госпереворот в Мьянме: в стране заблокированы соцсети

Соцсети добавили, что не поддерживают такое решение властей

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Пятого февраля, поздно вечером, военные, которые захватили власть в Мьянме, заставили интернет-провайдеров отключить доступ к социальным сетям Instagram и Twitter. Об этом сообщила международная некоммерческая организация NetBlocks, передает УРА-Информ.

На данный момент известно, что работа социальных сетей на территории государства практически полностью прекращена.

«Подтверждаем, что сейчас ряд интернет-провайдеров в Мьянме заблокировал Twitter», — отметили в организации.

При этом, в соцсети добавили, что не поддерживают такое решение властей.

Также, после блокировки социальной сети Instagram представители компании призвали военных, захвативших власть, восстановить работу сервиса.

Ранее сообщалось, что военные задержали государственного советника Аун Сан Су Чжи, также президента страны Вин Мьина и других топ-чиновников. После этого, военные заявили, что власть в государстве на год переходит к ним.