В Украине могут запретить ОПЗЖ: что задумали власти

Такой план уже разрабатывает Офис президента

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Похоже, что президент Украины Владимир Зеленский намерен пойти на значительные шаги, чтобы снизить поддержку пророссийских сил в Украине. В Офисе президента уже работают над тем, чтобы закрыть пророссийскую партию «Оппозиционная платформа За Жизнь».

В команде Владимира Зеленского могут принять решение и запретить партию в Украине, несмотря на то, что она показала второй результат на последних парламентских выборах в стране и имеет поддержку около 20 процентов населения, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«У Офиса Президента уже работают над планом о запрете партии ОПЗЖ, как партии, которая работает на «врагов» в условиях гибридной войны. Работать будут по схеме санкции через РНБО, как это есть сейчас по кейсу закрытия трёх оппозиционных телеканалов», — пишет паблик.

В тоже время Офис президента может спровоцировать и раскол в самой пророссийской партии.

Ранее один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что его фракция будет инициировать импичмента Владимира Зеленского.