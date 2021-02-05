Россия готова к большой войне: чего ждать жителям ОРДЛО

Воздействовать на РФ можно лишь путем ужесточения и расширения санкций и закона

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Россия полностью готова к активизации боевых действий на временно оккупированных территориях украинского Донбасса, для расширения территорий «Л/ДНР». Кремль попробует реализовать на территории Украины абхазский сценарий. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, украинский журналист Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

Журналист считает, что попытка украинских военных освободить неподконтрольные территории на востоке Украины приведет лишь к резкому обострению ситуации на линии разграничения.

«Вплоть до участия российских миротворцев либо даже ведения боевых действий руками незаконных вооруженных формирований этих „республик“ против Украины. Происходит реализация Россией сценария консервации конфликта по абхазскому варианту» — подчеркнул Гармаш.

Также представитель ТКГ добавил, что изменить ситуацию сможет более решительная позиция США относительно российской агрессии, а также смена формата переговоров.

«РФ никак не поменяла свою позицию. Более того, она особо настойчиво утверждала, что она не является стороной конфликта, а является посредником в переговорах. Представитель РФ господин Дмитриевский заявил, что заявление нашего представителя в политической подгруппе Андрея Костина о том, что Россия является второй стороной конфликта — „превышение служебных полномочий“. Желания России урегулировать конфликт мирным путем мы не видим» — сказал Гармаш о последней встрече ТКГ

Оказать какие-либо воздействия на Российскую Федерацию возможно лишь законным путем, через санкции.

«У нас есть закон „Об обороне“, который еще не был задействован. Украина должна артикулировать свою готовность задействовать его, если Россия будет продолжать свою агрессивную политику на Донбассе. Я имею в виду не только военное обострение, но и паспортизацию, проведение всяких шабашей, где заявляется о создании русских национальных государств. А это уже близко к нацизму» — добавил представитель ТКГ.

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