Политика

Есть ощущения, что в ближайшие дни эти доказательства будут обнародованы — Гордон

Кум Путина был владельцем каналов 112 Украина, Zik и NewsOne

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Владельцем телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne был кум Владимира Путина Виктор Медведчук, а не как указанно в документах его соратник и народный депутат Тарас Козак. Такое мнение выразил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

При этом журналист считает, что Виктор Медведчук не использовал личные деньги  на содержание каналов, а получил на них деньги с Российской Федерации, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал НАШ.

«У меня есть такое ощущение, что это не господин Козак, а непосредственный хозяин господин Медведчук. У меня есть ощущения, что Медведчук никогда не станет тратить свои деньги на каналы, он, что сумасшедший? У меня есть ощущения, что эти деньги он получал у РФ. Таким образом, деньги врага шли на пропаганду, которая разрушала нашу страну изнутри – это называется гибридная война», — заявил Гордон.

Также украинский журналист добавил, что, по его мнению, в ближайшее время будет опубликована информация по этому расследованию. Он хочет, чтобы все увидели эту информацию.

Ранее Гордон поприветствовал решение Владимира Зеленского закрыть пророссийские каналы.

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