Политика

Арест Навального был ошибкой, но мы должны поддерживать связь с Москвой — Макрон

Французский президент за диалог с Кремлем

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Арест оппозиционера Алексея Навального в России был ошибкой властей этой страны, оценил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции аналитического центра Atlantic Council в четверг. Однако, по его мнению, необходимо поддерживать постоянный контакт с Москвой во имя «европейского мира и стабильности».

— Я считаю это большой ошибкой хотя бы из-за сегодняшней стабильности в России. Дело Навального — очень серьезная ситуация, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, по его мнению, необходимо поддерживать постоянный контакт с Москвой во имя «европейского мира и стабильности». — Я за постоянный диалог, потому что нужно учитывать нашу историю и географию. Макрон заявил в четверг, что Россия является частью Европы, пишет УРА-Информ.

Макрон во вторник осудил заключение Навального в тюрьму, назвав его «неприемлемым» на том основании, что «политический спор никогда не является преступлением». Президент Франции призвал к «немедленному освобождению» российского оппозиционера.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также высказалась по поводу ареста Алексея Навального.

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