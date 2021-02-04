Свобода слова отменяется: в РФ хотят блокировать соцсети за призывы к акциям

23 и 31 января некоторые интернет-платформы выглядели в лице государства, как иностранные агенты

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Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ России предлагает принять закон, которым предполагаеться блокировка социальных сетей за призывы участвовать в акциях протеста. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

Глава комиссии Алексея Пушкова заявил, что в Российской Федерации необходимо ввести систему специального наказаний для социальных сетей. Меры наказания будут от административных штрафов до временной или постоянной блокировки соцсети.

Пушков заявил, что на мирных акциях протеста, которые прошли в поддержку отравленного оппозиционного политика Алексея Навального, 23 и 31 января некоторые интернет-платформы выглядели в лице государства, как иностранные агенты, которые представляют интересы зарубежных государств.

«Такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, стали источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений» — подчеркнул Пушков.

Ранее сообщалось, что В Российской Федерации на акциях протеста в поддержку отравленного оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли во многих городах РФ вчера, задержали больше пяти тысяч человек.