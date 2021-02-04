Опубликован рейтинг Зеленского: смог бы президент и его партия победить на выборах

В первом туре за главу государства готовы были бы проголосовать 21,2% граждан

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский все еще лидирует в президентском рейтинге. При этом, расстояние от оппонентов сильно сократилось. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на опрос группы «Рейтинг» за 2—3 февраля.

Так, стало известно, что в первом туре за главу государства готовы были бы проголосовать 21,2% граждан, которые определились и придут на выборы. Второе место занял Юрий Бойко с результатом в 17,1%. Тройку лидеров закрывает бывший президент Украины Петр Порошенко (16,4%), а на четвертом расположилась Юлия Тимошенко (12,3%).

Однако, во втором туре Владимир Зеленский победил бы всех своих оппонентов с результатом от 55 до 60%.

При этом «Слуга народа» потеряла поддержку в партийном рейтинге, и опустилась на второе место (18,6%). Известно, что теперь лидирует фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» (18,9%).

73% опрошенных граждан государства отметили, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Исходя из этого, 63% граждан страны поддерживают идею роспуска парламента и новых выборов. 62% респондентов проголосовали за увольнения Кабмина, а 50% за отставку главы государства Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Пророссийские каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK необходимо было отключить еще несколько лет назад. Такое мнение выразил украинский журналист Дмитрий Гордон.