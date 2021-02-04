Политика

Опубликован рейтинг Зеленского: смог бы президент и его партия победить на выборах

В первом туре за главу государства готовы были бы проголосовать 21,2% граждан

Время чтения: 58 Секунд

Шестой президент Украины Владимир Зеленский все еще лидирует в президентском рейтинге. При этом, расстояние от оппонентов сильно сократилось. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на опрос группы «Рейтинг» за 2—3 февраля.

Так, стало известно, что в первом туре за главу государства готовы были бы проголосовать 21,2% граждан, которые определились и придут на выборы. Второе место занял Юрий Бойко с результатом в 17,1%. Тройку лидеров закрывает бывший президент Украины Петр Порошенко (16,4%), а на четвертом расположилась Юлия Тимошенко (12,3%).

Однако, во втором туре Владимир Зеленский победил бы всех своих оппонентов с результатом от 55 до 60%.

При этом «Слуга народа» потеряла поддержку в партийном рейтинге, и опустилась на второе место (18,6%). Известно, что теперь лидирует фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» (18,9%).

73% опрошенных граждан государства отметили, что дела в Украине идут в неправильном направлении. Исходя из этого, 63% граждан страны поддерживают идею роспуска парламента и новых выборов. 62% респондентов проголосовали за увольнения Кабмина, а 50% за отставку главы государства Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Пророссийские каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK необходимо было отключить еще несколько лет назад. Такое мнение выразил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Свобода слова отменяется: в РФ хотят блокировать соцсети за призывы к акциям

23 и 31 января некоторые интернет-платформы выглядели в лице государства, как иностранные агенты

РФ откровенно нарушает нормы международного права: Кравчук заявил о последствиях

Российская Федерация не даст своего соглашения на расширения нормандского формата и вступления в него США

Я выпил за здоровье Зеленского водки, когда узнал об этом, даже не закусывая — Гордон

Украинский журналист о закрытии пророссийских каналов

Против Медведчука тоже могут ввести санкции — эксперт

Если найдут компромат на кума Путина

После этого РФ начнет действовать против Украины со всей силы — эксперт

Роман Цимбалюк о закрытии ZiK, 112 Украина и NewsOne

Ядерное соглашение между РФ и США было продлено еще на пять лет

Действие договора продлено до 5 февраля 2026 без каких-либо изменений или дополнений

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap