В ЕС призвали Украину не принимать проект о локализации

В проекте о локализации говорится об обязательствах иметь местную составляющую в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти

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Европейский союз призывает украинское государство воздержаться от законодательных инициатив, которые противоречат договоренностям, которые были достигнуты в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Европейскую правду».

«Мы ожидаем от украинской стороны, что она воздержится от принятия законодательства, которое не соответствует Соглашению об ассоциации. Это касается предложения ввести требования по локализации в сфере государственных закупок», — заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас на заседании комиссии

Ранее сообщалось, что президент украинского государства Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против народного депутата Украины Тараса Козака и телеканалов кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука. Под санкции попали «112 Украина», NewsOne и ZIK.