СБУ проведет обыски у соратников Медведчука: будет тотальная блокировка активов

Удар по пророссийских политиках

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Уже в ближайшее время Служба безопасности Украины проведет масштабную проверку всех депутатов пророссийской партии Оппозиционная платформа За Жизнь.

На данный момент источники отмечают, что вся бизнес империя кума Владимира Путина Виктора Медведчука будет полностью проверена украинскими спецслужбами. Отмечается, что все активы пророссийского политика будут заблокированы, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«СБУ получило отмашку на обыски у депутатов ОПЗЖ по всей стране, бизнес-империи Медведчука приготовиться к тотальной блокировке активов», — отмечает источник.

Отметим, что вчера вечером, второго февраля, президент Украины Владимир Зеленский своим указом заблокировал работу трех каналов — Zik, 112 Украина и NewsOne. Все эти каналы принадлежат соратнику Медведчука депутату из ОПЗЖ Тарасу Козаку.

На данный момент известно, что санкции против Козака ввели на пять лет. Сейчас эфир Zik, 112 Украина и NewsOne уже отключили. В тоже время в YouTube каналы все еще работают. В эфире идет специальный репортаж об отключении.