Встреча пройдет якобы по инициативе представительства РФ при ООН

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Стало известно, что уж 11 февраля Совет безопасности ООН рассмотрит вопрос о реализации Минских соглашений в связи с шестой годовщиной подписания Комплекса мер по их выполнению. Об этом сообщили в «МИД», которые осуществляет свою деятельность на временно оккупированных территориях Луганска, передает УРА-Информ.

Отмечается, что данная встреча пройдет в результате инициативы РФ при ООН. Именно представители России включили в план работы обсуждение «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» и хода их реализации.

Стоит отметить, что данная встреча пройдет по видеосвязи в открытом формате.

Ранее сообщалось. что Соединенные Штаты Америки выступают за пересмотр газового контракта между Украиной и РФ в страны Европейского союза. Такой пересмотр мог быть бы одним из условий отмены санкций против российского газопровода «Северный поток-2».