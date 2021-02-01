Политика

Зеленский признался, что Трамп не давил на него, однако нюансы были

Зеленский отметил, что ему было неприятно, когда СМИ писали о давлении на него со стороны американского президента

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский признался, что не считает, что 45-й президент США Дональд Трамп давил на него. При этом, Зеленский недоволен публикацией их разговора американской стороной. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью Зеленского в Axios.

Зеленский отметил, что ему было неприятно, когда СМИ писали о давлении на него со стороны американского президента. Он считает, что Украина независимое государство и может за себя постоять.

«Поэтому он не давил на меня, я бы никогда так не сказал. Неприятность одна была – публикация нашего разговора», – отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что разговор был опубликован не украинской стороной.

«Я бы этого никогда не допустил. Не важно, о чем мы говорили. Это первый серьезный разговор между двумя президентами, стратегическими партнерами. В любом случае никто из нас не имел права публиковать такие вещи», – сказал президент.

Затем Зеленский, улыбаясь при этом, отметил, что был «немного» зол на Трампа, добавив, что для него главным было сохранить отношения с США.

Ранее сообщалось, что пятеро адвокатов бывшего главы Белого Дома Дональда Трампа отказались ему в защите на процессе по импичменту.

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