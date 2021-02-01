За последние 10 лет достиг минимальных результатов — эксперт о рейтинге Путина

Чуть более половины россиян доверяют главе Кремля
Рейтинг президента России Владимира Путина продолжает стремительно падать. Такое мнение выразил российский политолог Дмитрий Орешкин.
Он отметил, что фильмы оппозиционера Алексея Навального влияют на рейтинг доверия к главе Кремля. Эксперт поделился своим мнением по поводу последних рейтингов относительно доверия к Путину, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
«У нас есть такой фонд «Общественное мнение» (ФОМ), он опубликовал данные на 24-25 января. Там рейтинг доверия, это не электоральный рейтинг, это вопрос — доверяете вы или нет, можно человеку не доверять, но проголосовать за него. Так вот, рейтинг доверия президента Путина съехал до 53%, хотя были времена, когда у него было 86%, и продолжает идти вниз. Он уже за последние 10 лет достиг минимальных результатов, хотя они еще очень высокие» – заявил эксперт.
Эксперт предполагает, что в ближайшие месяцы впервые рейтинг доверия к Путину упадет ниже отметки в 50 процентов. При этом он отмечает, что это рейтинга ФОМа, который очень лоялен к власти.
При этом Орешкин отмечает, что рейтинг Путина в таких регионах, как Сибирь, уже ниже 50 процентов.
Ранее мы сообщали, что под крылом Путина существовал целый «эскадрон смерти».