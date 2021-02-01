За последние 10 лет достиг минимальных результатов — эксперт о рейтинге Путина

Чуть более половины россиян доверяют главе Кремля

Время чтения: 54 Секунд

Рейтинг президента России Владимира Путина продолжает стремительно падать. Такое мнение выразил российский политолог Дмитрий Орешкин.

Он отметил, что фильмы оппозиционера Алексея Навального влияют на рейтинг доверия к главе Кремля. Эксперт поделился своим мнением по поводу последних рейтингов относительно доверия к Путину, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«У нас есть такой фонд «Общественное мнение» (ФОМ), он опубликовал данные на 24-25 января. Там рейтинг доверия, это не электоральный рейтинг, это вопрос — доверяете вы или нет, можно человеку не доверять, но проголосовать за него. Так вот, рейтинг доверия президента Путина съехал до 53%, хотя были времена, когда у него было 86%, и продолжает идти вниз. Он уже за последние 10 лет достиг минимальных результатов, хотя они еще очень высокие» – заявил эксперт.

Эксперт предполагает, что в ближайшие месяцы впервые рейтинг доверия к Путину упадет ниже отметки в 50 процентов. При этом он отмечает, что это рейтинга ФОМа, который очень лоялен к власти.

При этом Орешкин отмечает, что рейтинг Путина в таких регионах, как Сибирь, уже ниже 50 процентов.

Ранее мы сообщали, что под крылом Путина существовал целый «эскадрон смерти».