Утренний госпереворот: военные захватили власть в Мьянме

В столице не работает интернет и мобильная сеть.

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В южноазиатском государстве Мьянма произошел государственный переворот. Военные задержали государственного советника Аун Сан Су Чжи, также президента страны Вин Мьина и других топ-чиновников. После этого, военные заявили, что власть в государстве на год переходит к ним. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что в столице государства — Нейпьидо, не работает интернет и мобильная сеть.

Такой захват власти, как объяснили на военном канале, произошел из-за неспособности местного правительства «адекватно отреагировать» на жалобы военных о фальсификациях на ноябрьских выборах. Тогда победила Национальная лига за демократию и сформировала свое правительство во главе с 75-летней Су Чжи.

Союзная партия солидарности и развития, которую поддерживали военные получила в десять раз меньше мест в парламенте и заявила о фальсификациях на выборах.

По предварительной информации, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн стал во главе государства, а Мьина заменил де-факто назначен на пост президента Мьинт Шве.

«Захват – резкая отмена частичного, но значительного прогресса, достигнутого Мьянмой в последние годы после 50 лет военного правления и международной изоляции, которые начались в 1962 году. Это также будет шокирующим падением власти Су Чжи, возглавлявшей борьбу за демократию, несмотря на годы под домашним арестом и получение Нобелевскую премию мира», – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что цена на газ должна быть в разы меньше. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.