Политика

Теперь это американская колония — Жириновский сделал скандальное заявление об Украине

Очередные заявления лидера партии «ЛДПР»

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Американцы уже начали контролировать Украину. Такое скандальное заявление сделал российский депутат, лидер партии «ЛДПР» Владимир Жириновский.

Скандальный российский политик заявил, что США взяли под контроль Украинцу и Киев уже можно называть американской территорией. Он считает, что Америка будет использовать Украину против Российской Федерации, пишет УРА-Информ со ссылкой на Московский комсомолец.

«Они взяли под контроль Украину, теперь это их колония. Эту страну теперь даже Украиной называть ненужно, правильнее говорить, что это земли американской колонии с киевским режимом. Это легко подтверждается тем, что украинцам даже запретили использовать «Спутник V». Весь мир стоит в очереди для получения этой вакцины, а они отказываются», — заявил политик.

Жириновский пошел дальше и заявил, что США хотят сократить население Украины до пяти миллионов человек. Именно стольких хватить, чтобы здесь была рабочая сила.

Скандальный политик добавил, что именно поэтому в Украине заборонили российскую вакцину, чтобы уменьшить население страны.

Ранее Жириновский заявлял, что Джо Байден будет улучшать отношения с Россией.

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