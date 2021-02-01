Теперь это американская колония — Жириновский сделал скандальное заявление об Украине

Очередные заявления лидера партии «ЛДПР»
Американцы уже начали контролировать Украину. Такое скандальное заявление сделал российский депутат, лидер партии «ЛДПР» Владимир Жириновский.
Скандальный российский политик заявил, что США взяли под контроль Украинцу и Киев уже можно называть американской территорией. Он считает, что Америка будет использовать Украину против Российской Федерации, пишет УРА-Информ со ссылкой на Московский комсомолец.
«Они взяли под контроль Украину, теперь это их колония. Эту страну теперь даже Украиной называть ненужно, правильнее говорить, что это земли американской колонии с киевским режимом. Это легко подтверждается тем, что украинцам даже запретили использовать «Спутник V». Весь мир стоит в очереди для получения этой вакцины, а они отказываются», — заявил политик.
Жириновский пошел дальше и заявил, что США хотят сократить население Украины до пяти миллионов человек. Именно стольких хватить, чтобы здесь была рабочая сила.
Скандальный политик добавил, что именно поэтому в Украине заборонили российскую вакцину, чтобы уменьшить население страны.
Ранее Жириновский заявлял, что Джо Байден будет улучшать отношения с Россией.