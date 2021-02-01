Россия должна быть привлечена к ответственности за насильственные акции против своего народа, — МИД

Международное сообщество должно отреагировать на такие действия правительства РФ

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Министерство иностранных дел Украины отмечает, что акции протеста, которые прошли в Российской Федерации 31 января 2021 были отмечены новым витком нарушений прав человека и грубого насилия в отношении митингующих граждан, а также журналистов, которые освещали эти события. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу МИД.

«Очередной акт подавления прав российских граждан на мирные собрания и свободу слова, аресты членов оппозиции и представителей средств массовой информации, преследование несогласных с агрессивной политикой российских властей внутри страны и на международной арене являются тревожными свидетельствами дальнейших ограничений основных прав и свобод и нарушение Россией своих международных обязательств в сфере обеспечения прав человека», — сказано в сообщении украинского МИД.

В украинском министерстве уверенны, что грубое нарушения прав человек и агрессия по отношению к свои гражданам и другим государствам не должна оставаться безнаказанной. Международное сообщество должно отреагировать на такие действия правительства РФ.

«Пришло время для более решительных действий и привлечения к ответственности за насильственные акции против своего народа и агрессию против народов соседних стран. Хорошо известно, что ощущение безнаказанности порождает насилие. Именно поэтому должны быть безотлагательно использованы все международные механизмы давления, в том числе санкционные, за нарушение прав человека. Сегодня цена призывов к продолжению диалога с Россией — это новые избитые и задержанные протестующие, которые выступают за права человека и демократию, и дальнейшее раскручивание спирали насилия в России», — подчеркнули в МИД Украины.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации на акциях протеста в поддержку отравленного оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли во многих городах РФ вчера, задержали больше пяти тысяч человек.