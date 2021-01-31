Импичмент Трампа: его покинула команда адвокатов за 10 дней до процесса

Никто из других юристов не заявлял, что работает над делом об импичменте Дональда Трампа

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Пятеро адвокатов бывшего главы Белого Дома Дональда Трампа отказались ему в защите на процессе по импичменту. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Буч Бауэрс и Дебора Барбье должны были стать ведущими адвокатами на слушаниях по делу об импичменте бывшего президента США в Сенате, однако вместе решили покинуть адвокатскую команду. Стоит отметить, что ее собирал Бауэрс как главный поверенный.

Помимо этого, из команды бывшего главы США ушли Джош Ховард, Джонни Гассер и Грег Харрис. Также, никто из других юристов не заявлял, что работает над делом об импичменте Дональда Трампа.

Собеседник CNN, рассказал изданию, что адвокаты Трампа ушли из-за возникших разногласий с бывшим президентом США. Так как Трамп настаивал на том, чтобы линия защиты строилась на якобы массовых фальсификациях на прошедших выборах США, а не на вопросе законности импичмента после того, как Трамп покинул пост президента.

Ранее сообщалось, что 13 января нижняя палата парламента США приняла статью об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу. В понедельник он был официально передан в Сенат.