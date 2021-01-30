Политика

«Русский Донбасс»: Кулеба высказался о доктрине

Он считает, что никому не запрещено мечтать

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Стратегия Украины по возвращению временно оккупированных незаконным путем территорий восточной Украины остается неизменной. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

Глава украинского внешнеполитического ведомства заявил об этом, когда комментировал так называемую презентацию доктрины «Русский Донбасс» на временно неподконтрольных территориях Донбасса.

Кулеба подчеркнул, что главной целью Украины остается вывод незаконных вооруженных формирований и восстановление суверенитета государства.

«Никому не запрещено писать фантастические романы, или документы, которые напоминают произведения фантастов», — отметил глава украинского МИД.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях украинского Донбасса незаконные вооруженные формирования ОРДЛО не пропустили патруль миссии ОБСЕ через свой блокпост. Патруль не смог проехать неподалеку поселка Старопетровское. 

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