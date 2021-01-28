«Я противник утверждений, что что‑то зашло в тупик»: Ермак о переговорах в нормандском формате

Даже ради спасения одной жизни важно вести переговоры, — Ермак

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что французская и немецкая стороны на переговорах нормандской четверки выдвинули ряд предложений. Именно на их основании уже в ближайшем будущем может появиться дорожная карта по урегулированию ситуации на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска. Об этом он заявил изданию НВ, передает УРА-Информ.

«Я категорический противник утверждений, что что‑то зашло в тупик. Сам факт того, что эти переговоры происходят и все съезжаются в Берлин, говорит о том, что они продолжаются. Сейчас обсуждались так называемые кластеры, предложенные французской и немецкой сторонами, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта», – сказал глава ОПУ.

Также он уточнил, что споры между участников возникают, однако их можно преодолеть.

«У нас есть наше видение, его поддерживают наши партнеры. Естественно, это вызывает многочисленные споры и дискуссии со стороны представителей РФ. Один из вопросов: кто является представителем территорий, как это записано в Минских соглашениях? Мы считаем, что люди, которые были вынуждены выехать после оккупации отдельных районов, имеют полное право быть такими же полномочными представителями. Говорить о тупике невозможно по той причине, что пошел уже почти седьмой месяц перемирия. Я много раз говорил, что для нас важна жизнь каждого гражданина Украины. И даже ради спасения одной жизни важно вести переговоры», – добавил Ермак.

Ранее сообщалось, что украинская сторона, по мнению «правительства ДНР» якобы должна предоставить ДНР конкретный план по процессуальной очистке ранее освобожденных в результате обмена пленными лиц.