Скандальная икона: в Минкульте заявили, что 300-летний возраст и вывоз с Луганска еще не подтверждены

Украинское ведомство готово направить в Боснию и Герцеговину специалистов для проведения «очной экспертизы» утерянного украинского артефакта

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В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что информация о 300-летнем возрасте иконы, подаренной Сергею Лаврову, и о том, что она была вывезена с территории Луганска, пока не подтверждена. Об этом пишет УРА-Информ.

«У нас есть предварительная экспертиза Национального художественного музея, относит эту икону к периоду начала XX в. А вопрос, откуда именно вывезен этот артефакт, сейчас изучают правоохранительные органы в рамках открытого уголовного производства », — заявила заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

Также она добавила, что украинское ведомство готово направить в Боснию и Герцеговину специалистов для проведения «очной экспертизы» утерянного украинского артефакта.

«Нужно установить атрибуцию, четко определить иконописную школу, изготовлении этой иконы. Если боснийский сторона не готова передать в Украину для экспертизы эту икону, то тогда мы требуем доступа украинских специалистов на территорию Боснии и Герцеговины », — подчеркнула Фоменко.

Ранее сообщалось, что МИД Российской Федерации передал в посольство Боснии и Герцеговины в российской столице икону, которую была подарена главой президиума БиГ Милорад Додик подарил министру РФ Сергею Лаврову