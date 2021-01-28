Кандидат на замену Шмыгаля — новым премьером может стать женщина

Кира Рудык может возглавить правительства

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Появились первые кандидаты на должность премьер-министра Украины. Различные источники уже длительное время отправляют действующего главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля в отставку.

Источник отмечает, что новым премьер-министром Украины может стать Кира Рудык — лидера фракции «Голос», такой вариант развития событий может поспособствовать более теплому развитию отношений между Украиной и новым президентом США, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Один из главных сценариев — это коалициия Слуг с прозападными силами внутри Парламента, под новую администрацию Байдена. Что поможет усилить военную помощь Украине, получить транши МВФ и несколько больших инфраструктурных проектов связанных с портами. Рудык видят номинальным премьером, основные министры будут людьми Президента, лояльных олигархических групп и прозападного лобби «, — пишет источник

В тоже время отмечается, что свою должность сохранит также министр внутренних дел Арсен Аваков, ведь партнеры по G7 видят в нем элемент стабильности государства.

При этом переговоры по всей этой ситуации продолжаются.

Ранее мы сообщали, что судьба Шмыгаля должна решиться на этой неделе.