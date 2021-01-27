Следующий день рождения Зеленский может отпраздновать в тюремной компании — эксперт

Спиридон Килинкаров дал свой прогноз

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Следующий свой день рождения президент Украины Владимир Зеленский может провести уже в совсем другой компании. Такое мнение выразил экс-нардеп от «Коммунистической партии», который выехал в РФ и регулярно появляется в пропагандистских передачах, Спиридон Килинкаров.

Он в программе пропагандиста Владимира Соловьева «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что рейтинг президента Украины стремительно падает, а вот его конкурентов растет. Это может привести к большим переменам уже за год, пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

Килинкаров заявил, что Зеленский считает себя молодым, перспективным, у которого фактически нет конкурентов.

«Хочу в день его рождения его расстроить – у нас есть, как минимум два политика, которые выглядят на 42, они точно «не лохи» и судя по тем рейтингам, которые растут у Порошенко и Тимошенко, и падает у Зеленского, я думаю, что следующий день рождения он может отпраздновать в такой узкой компании».

На вопрос Соловьева – «В тюремной компании?», экс-нардеп ответил – «Все может быть».

Ранее мы сообщали, что Зеленский хотел заступиться за скандальную блогершу, однако в итоге передумал.