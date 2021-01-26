Подарок президенту: «слуги» рассказали, что вручили Зеленскому

Подарком для главы государства занимался Давид Арахамия

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«Слуги народа» рассказали, что подарили шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому в честь его 43-летия. Об этом сообщает Telegram-канал «Бабель» ссылаясь на свои источники в партии, передает УРА-Информ.

Главе государства подарили книгу «Україна — козацька держава» во время заседания фракции. Стоит отметить, что это книга подарочного формата. В ней рассказывается об истории и культуре украинских казаков. Автором книги, подаренной Зеленскому, является украинский историк и искусствовед Владимир Недяк. Писатель уже несколько лет занимается изучением истории казачества на украинских землях. Также историк открыл музей «Казацкие земли Украины».

Подарком для главы государства занимался Давид Арахамия. При этом, неизвестно, какой именно вариант книги вручили главе государства. Стоит отметить, что на просторах интернета стоимость книги колоссально отличается в зависимости от издания. Цена книги варьируется от нескольких тысяч до 100-120 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что спецслужбы помогли оппозиционеру Алексею Навальному провести расследование по поводу дворца президента России Владимира Путина.