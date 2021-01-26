Акт об импичменте Трампа попал в Сенат: что грозит бывшему президенту

Все решится уже в ближайшее время

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13 января нижняя палата парламента США приняла статью об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу. В понедельник он был официально передан в Сенат.

Статья об импичменте, в которой Дональд Трамп обвиняется в «подстрекательстве к восстанию», была зачитана вслух в Сенате конгрессменом-демократом из Мэриленда Джейми Раскином, пишет УРА-Информ.

Суд над бывшим президентом США в Сенате начнется во второй неделе февраля и будет связан с нападением его сторонников на Капитолий 6 января. Демократы вместе с некоторыми республиканцами считают, что Трамп несет ответственность за такие действия.

Трамп стал первым президентом США, которому Палата представителей дважды предъявила обвинения. Ранее это произошло в декабре 2019 года в связи с так называемым украинским скандалом. В 2020 году Сенат, в котором республиканцы имели большинство, оправдал хозяина Белого дома.

При всех 100 сенаторах потребуется 67 голосов, чтобы признать Трампа. Так что, вероятно, 17 республиканцам придется присоединиться к 50 демократам. Пока как минимум пять дали понять, что готовы к этому.

Если он будет признан виновным, Сенат может запретить Трампу занимать высший пост в будущем, лишив его возможности участвовать в избирательной кампании 2024 года. Недавний хозяин Белого дома также рискует лишиться президентской пенсии.

Ранее мы сообщали, что лидер Ирана угрожает убийством Трампу.