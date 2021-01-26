Политика

Акт об импичменте Трампа попал в Сенат: что грозит бывшему президенту

Все решится уже в ближайшее время

Время чтения: 58 Секунд

13 января нижняя палата парламента США приняла статью об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу. В понедельник он был официально передан в Сенат.

Статья об импичменте, в которой Дональд Трамп обвиняется в «подстрекательстве к восстанию», была зачитана вслух в Сенате конгрессменом-демократом из Мэриленда Джейми Раскином, пишет УРА-Информ.

Суд над бывшим президентом США в Сенате начнется во второй неделе февраля и будет связан с нападением его сторонников на Капитолий 6 января. Демократы вместе с некоторыми республиканцами считают, что Трамп несет ответственность за такие действия.

Трамп стал первым президентом США, которому Палата представителей дважды предъявила обвинения. Ранее это произошло в декабре 2019 года в связи с так называемым украинским скандалом. В 2020 году Сенат, в котором республиканцы имели большинство, оправдал хозяина Белого дома.

При всех 100 сенаторах потребуется 67 голосов, чтобы признать Трампа. Так что, вероятно, 17 республиканцам придется присоединиться к 50 демократам. Пока как минимум пять дали понять, что готовы к этому.

Если он будет признан виновным, Сенат может запретить Трампу занимать высший пост в будущем, лишив его возможности участвовать в избирательной кампании 2024 года. Недавний хозяин Белого дома также рискует лишиться президентской пенсии.

Ранее мы сообщали, что лидер Ирана угрожает убийством Трампу.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Империя Путина полностью коррумпированная и продажная — эксперт

Лев Шлосберг о ситуации с расследованием Навального

Путин, как выходец из спецслужб понимает, что его подставили свои — эксперт

Эксперт о скандальном расследовании Навального

Боевики фактически взбунтовались против Пушилина: что происходит в «ДНР»

Недовольство в «республике» растет

У Зеленского еще есть шанс стать не просто очередным президентом, а лидером государства — эксперт

Руслан Бортник о фотографии главы государства

Администрация Байдена будет искать нового посла США в Украине, — Кулеба

Имена вероятных кандидатов пока что не известны

«С деньгами там туго»: Россия сокращает финансирование «Л/ДНР»

У России дела идут крайне плохо

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap