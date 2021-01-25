Расстановка приоритетов в «Слуге народа»: вместо легализации каннабиса рассмотрят кандидатуру Витренко

Законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине на встрече фракции обсуждать не планируют

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На заседании парламентской фракции «Слуга народа» вопрос о легализации медицинской марихуанны не поднимут. Однако, политики обсудят назначение Юрия Витренко министром энергетики Украины. Об этом корреспонденту УНН сказал народный депутат Алексей Устенко, передает УРА-Информ.

«Президент должен присутствовать. Будут рассматривать, во-первых, назначение Витренко, и важные законопроекты на этой неделе – СБУ, Бюро экономической безопастности, и, наверное, про лекарственные средства», — сказал Устенко.

Также чиновник добавил, что законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине на встрече фракции обсуждать не планируют. Заседание назначено на 18:00.

Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления о выплатах компенсаций за подорожание электроэнергии потребителям, которые установили электроотопление.